Баку. 11 Июля. REPORT.AZ/ Россия запретила ввоз инновационных наркотиков из Европы.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу сайт Кремля.

Список наркотических средств и психотропных веществ был пополнен новыми психостимуляторами в соответствии с постановлением «О совершенствовании контроля за оборотом наркотических средств, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»

«В последнее время на территории стран Европейского союза среди наркопроизводителей получило распространение изготовление наркотических средств инновационными методами синтеза с использованием в качестве альтернативы подлежащим контролю в Европейском союзе прекурсорам новых неподконтрольных прекурсоров», — отмечается в документе.