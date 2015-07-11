 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Россия запретила ввоз инновационных наркотиков из Европы

    Список наркотических средств и психотропных веществ был пополнен новыми психостимуляторами

    Баку. 11 Июля. REPORT.AZ/ Россия запретила ввоз инновационных наркотиков из Европы.

    Как передает Report, об этом сообщает в субботу сайт Кремля.

    Список наркотических средств и психотропных веществ был пополнен новыми психостимуляторами в соответствии с постановлением «О совершенствовании контроля за оборотом наркотических средств, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»

    «В последнее время на территории стран Европейского союза среди наркопроизводителей получило распространение изготовление наркотических средств инновационными методами синтеза с использованием в качестве альтернативы подлежащим контролю в Европейском союзе прекурсорам новых неподконтрольных прекурсоров», — отмечается в документе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi