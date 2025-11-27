Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Россия закроет генконсульство Польши в Иркутске

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 13:04
    Москва в качестве ответной меры приняла решение о закрытии с 30 декабря 2025 года генконсульства Польши в Иркутске.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

    "27 ноября в МИД России был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске. Российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске", - сообщили в МИД РФ.

