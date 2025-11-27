İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayır

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 13:18
    Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayır

    Moskva cavab tədbiri olaraq Polşanın İrkutskdakı Baş konsulluğunu 2025-ci il dekabrın 30-dan bağlamaq qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatında bildirilib.

    "Polşanın Rusiyadakı səfiri Kşiştof Krayevski noyabrın 27-də Rusiya XİN-ə çağırılıb. Ona Polşa hökumətinin Rusiyanın Qdanskdakı Baş konsulluğunun fəaliyyətinə verdiyi razılığı bu il dekabrın 23-dən geri götürməsinə cavab tədbiri açıqlanıb. Bildirilib ki, Polşanın İrkutskdakı Baş konsulluğunun fəaliyyətinə verilən razılıq 2025-ci il dekabrın 30-dan geri götürülür. Bu qərarla bağlı nota təqdim edilib", - Rusiya XİN-dən bildirilib.

    Polşa Rusiya İrkutsk Qdansk Baş Konsulluq
    Россия закроет генконсульство Польши в Иркутске

