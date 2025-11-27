Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayır
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 13:18
Moskva cavab tədbiri olaraq Polşanın İrkutskdakı Baş konsulluğunu 2025-ci il dekabrın 30-dan bağlamaq qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatında bildirilib.
"Polşanın Rusiyadakı səfiri Kşiştof Krayevski noyabrın 27-də Rusiya XİN-ə çağırılıb. Ona Polşa hökumətinin Rusiyanın Qdanskdakı Baş konsulluğunun fəaliyyətinə verdiyi razılığı bu il dekabrın 23-dən geri götürməsinə cavab tədbiri açıqlanıb. Bildirilib ki, Polşanın İrkutskdakı Baş konsulluğunun fəaliyyətinə verilən razılıq 2025-ci il dekabrın 30-dan geri götürülür. Bu qərarla bağlı nota təqdim edilib", - Rusiya XİN-dən bildirilib.
Son xəbərlər
13:24
Azərbaycan Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiya arasında strateji körpüyə çevrilir - ŞƏRHAnalitika
13:18
Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayırDigər ölkələr
13:18
Rəşad Nəbiyev: "Regional nəqliyyat dəhlizləri davamlı inkişafın əsasını təşkil edir"İnfrastruktur
13:17
Əmmanda Azərbaycanla biznes forumun keçirilməsi təklif olunurBiznes
13:16
Bakıda evdən 5 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayan qadın saxlanılıbHadisə
13:15
Azərbaycan biznesin İordaniya bazarına çıxışı üçün platforma yaratmağı təklif edibBiznes
13:11
Hakimləri təhqir edən futbolçular, məşqçilər və bir klub rəsmisi cəzalandırılıbFutbol
13:10
Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirirTurizm
13:08