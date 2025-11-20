Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    МИД Польши: Консульство РФ в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 17:05
    МИД Польши: Консульство РФ в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря

    Консульство РФ в Гданьске, последнее работающее диппредставительство страны в Польше, должно быть закрыто до истечения срока - 23 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил журналистам представитель МИД Польши Мацей Вевюр.

    "До полуночи 23 декабря консульство должно быть освобождено или закрыто, а сотрудники консульства должны находиться за пределами Польши", - сказал Вевюр.

    Он также сообщил, что нота об отзыве согласия на деятельность российского консульства в Гданьске была передана российской стороне в среду.

    Ранее сегодня стало известно о нападении в Санкт-Петербурге на посла Польши Кшиштофа Краевского. Инцидент произошел 16 ноября, когда посол прибыл в город на встречу с местными поляками.

    19 ноября Польша сообщила о своем решении закрыть последнее в стране генконсульство России в Гданьске.

    Лента новостей