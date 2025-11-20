İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Polşa XİN: Rusiyanın Qdanskdakı konsulluğu dekabrın 23-dək bağlanmalıdır

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 17:34
    Polşa XİN: Rusiyanın Qdanskdakı konsulluğu dekabrın 23-dək bağlanmalıdır

    Rusiyanın Polşada fəaliyyət göstərən sonuncu diplomatik nümayəndəliyi olan Qdanskdakı konsulluğu dekabrın 23-dək bağlanmalıdır.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) nümayəndəsi Matsey Vevyur jurnalistlərə bildirib.

    "Dekabrın 23-ü gecə yarısına qədər konsulluq boşaldılmalı və ya bağlanmalıdır, konsulluq əməkdaşları isə Polşa ərazisindən kənarda olmalıdırlar", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, bu gün Sankt-Peterburqda Polşa səfiri Kşiştof Krayevskiyə hücum edildiyi məlum olub. "Gazeta Wyborcza" nəşri bildirib ki, hadisə noyabrın 16-da səfir Polşanın Müstəqillik Günü münasibətilə yerli polyaklarla görüşmək üçün Sankt-Peterburqa gəldiyi zaman baş verib.

    Qeyd edək ki, noyabrın 19-da Polşa Rusiyanın ölkədə fəaliyyət göstərən sonuncu baş konsulluğunun bağlanması barədə qərar qəbul edib.

