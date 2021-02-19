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Россия выступила против переброски бомбардировщиков США в Норвегию

Россия выступила против переброски бомбардировщиков США в Норвегию Отправка американских стратегических бомбардировщиков B-1 в Норвегию создает препятствия для стратегической стабильности и мира.
Другие страны
19 февраля 2021 г. 00:39
Россия выступила против переброски бомбардировщиков США в Норвегию

Отправка американских стратегических бомбардировщиков B-1 в Норвегию создает препятствия для стратегической стабильности и мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявило на своей странице в Twitter посольство РФ в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос ТАСС на интернет-брифинге для журналистов, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат дислоцировать на временной основе свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии. Военачальник также заявил, что США "будут направлять свои бомбардировщики (практически) в любую точку и в любое время". Он пояснил, что "это все касается конкуренции" великих держав.

"Браун объясняет размещение стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые раньше несли ядерное оружие, необходимостью оперативной непредсказуемости. Однако это негативно сказывается на стратегической стабильности и всеобщем мире", - подчеркнули российские дипломаты.

"Мы вновь призываем Вашингтон избегать любых дестабилизирующих шагов по линии Россия - НАТО. Такие действия также приводят к подрыву коллективных усилий по укреплению основ мира и стабильности в Арктическом регионе", - заключили в российской дипмиссии.

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