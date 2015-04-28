Россия выступает за возобновление диалога сторонами конфликта в Йемене

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Россия выступает за возобновление политических контактов между сторонами конфликта в Йемене, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин.

По словам спецпредставителя генерального секретаря ООН по Йемену Джамаля Беномара, противоборствующие силы были близки к соглашению незадолго до начала военной операции стран Персидского залива в Йемене, однако столкнулись со сложностями по вопросам разделения власти, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы выступаем за возобновление политических контактов как можно скорее. Большинство сторон, по всей видимости, готовы к этому, так что я надеюсь, что возможен мощный политический нажим со стороны генерального секретаря, его нового специального посланника", - сказал журналистам Чуркин по итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Йемену.

В понедельник брифинг СБ ООН провел спецпредставитель генерального секретаря ООН по Йемену Джамаль Беномар, который покидает этот пост. Он подчеркнул, что при посредничестве ООН сторонам конфликта в Йемене удалось достичь договоренности "по ключевому вопросу соглашения о разделении сил. Главным вопросом, по которому оставались разногласия, был вопрос президентства", - заявил Беномар по итогам заседания.

По его словам, конфликт в стране "разрастается и превращается в противостояние соревнующихся местных и региональных повесток". "Я предупредил, что "Аль-Каида на Аравийском полуострове" извлекает пользу из существующего хаоса и будет продолжать процветать, если не будет найдено решение кризиса", - сообщил Беномар журналистам по итогам заседания.

"Я предупредил Совет Безопасности, что новые направленные санкции, содержащиеся в резолюции 2216, могут неумышленно ограничить поставки столь необходимых коммерческих товаров и гуманитарной помощи в Йемен, включая продовольствие, топливо и медицинские припасы, среди прочего", - подчеркнул он. При этом, по его словам, "поступило сообщение, что такое уже произошло".