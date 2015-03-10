Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Россия решила приостановить участие в заседаниях Совместной консультативной группы (СКГ) по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Антона Мазура.

По словам представителя МИД, Москва полностью остановит действие ДОВСЕ с 11 марта 2015 года. Кроме того, дипломат заявил, что Россия просит Беларусь представлять ее интересы в СКГ, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

При этом Мазур подчеркнул, что этот шаг не означает отказа Москвы от дальнейшего диалога о контроле над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ), "если и когда для него созреют наши партнеры". "Мы по-прежнему готовы к совместной работе над новым режимом KOBE, отвечающим интересам как России, так и других европейских государств", - заявил он.

Говоря о причинах, которые побудили Москву на такой шаг, Мазур, в частности, напомнил, что по настоянию стран НАТО диалог о будущем KOBE был остановлен в 2011 году и с тех пор не возобновлялся. "Западные партнеры регулярно используют эту площадку для обращений к российской стороне с ритуальными и не имеющими отношения к действительности призывами вернуться к соблюдению ущербного для нас старого ДОВСЕ", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что "в этих условиях продолжение участия в заседаниях СКГ, как правило, сводящихся к зачитыванию повестки дня, становится для Российской Федерации бессмысленным с политической и практической точек зрения и неоправданно затратным - с финансово-экономической".

В ноябре 2014 года о смерти ДОВСЕ заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он добавил, что Москва не намерена к нему возвращаться.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже и вступил в силу в 1992-м. Изначально подписи под ним поставили представители 16 государств НАТО, а также шести государств-участников Варшавского договора. Соглашение устанавливало ограничения на размер обычных вооруженных сил и определяло предельные численности обычных вооружений, развертываемых сторонами в Европе.

После распада Варшавского договора и СССР образовался дисбаланс из-за расширения НАТО за счет бывших стран-союзников СССР и его составных частей. Москва присоединилась к адаптированному договору, но он так и не был ратифицирован большинством европейских государств, и в 2007 году Россия приостановила действие ДОВСЕ.