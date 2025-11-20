Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины, в рамках обмена РФ передала украинской стороне 1 тыс. тел.

В ближайшее время следователи и экспертные учреждения МВД проведут все необходимые экспертизы и процедуру идентификации, отметили в штабе.

В свою очередь депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, Россия получила от Украины 30 тел военнослужащих.