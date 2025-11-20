Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 15:01
    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих.

    Как сообщает Report со ссылкой Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины, в рамках обмена РФ передала украинской стороне 1 тыс. тел.

    В ближайшее время следователи и экспертные учреждения МВД проведут все необходимые экспертизы и процедуру идентификации, отметили в штабе.

    В свою очередь депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, Россия получила от Украины 30 тел военнослужащих.

    Rusiya və Ukrayna arasında hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsi həyata keçirilib
    Ukraine says it received 1,000 bodies from Russia

