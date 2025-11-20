Rusiya və Ukrayna arasında hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsi həyata keçirilib
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2025
- 15:12
Rusiya və Ukrayna arasında hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsi həyata keçirilib.
"Report" Ukraynanın Hərbi Əsirlərlə Rəftar üzrə Koordinasiya Qərargahına istinadən xəbər verir ki, mübadilə çərçivəsində Rusiya Ukrayna tərəfinə min hərbçinin meyitini təhvil verib.
"Yaxın vaxtlarda DİN-in müstəntiqləri və ekspert qurumları bütün lazımi ekspertizaları və identifikasiya prosedurunu həyata keçirəcəklər", - qərargahdan bildirilib.
Öz növbəsində, Dövlət Dumasının deputatı Şamsail Saraliyev bildirib ki, Rusiya Ukraynadan 30 hərbçinin meyitini alıb.
