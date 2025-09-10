ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Россия осудила израильскую атаку на Доху

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 12:37
    Россия осудила израильскую атаку на Доху

    Москва расценивает израильский удар по столице Катара Дохе как грубое нарушение международного права и Устава ООН.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

    "Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении ведомства. 

    В министерстве также подчеркнули, что ракетный обстрел Катара - "страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок".

    Напомним, что 9 сентября Израиль нанес серию авиаударов по столице Катара Дохе с целью ликвидировать высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС. 

    ЦАХАЛ ХАМАС Россия Израиль МИД
    Rusiya İsrailin Dohaya hücumunu pisləyib

    Последние новости

    13:24

    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    13:21

    МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

    Другие страны
    13:18

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис
    13:17

    Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне

    Милли Меджлис
    13:17

    Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТО

    Другие страны
    13:12

    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Инфраструктура
    13:10

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей