Россия осудила израильскую атаку на Доху

Москва расценивает израильский удар по столице Катара Дохе как грубое нарушение международного права и Устава ООН.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что ракетный обстрел Катара - "страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок".

Напомним, что 9 сентября Израиль нанес серию авиаударов по столице Катара Дохе с целью ликвидировать высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС.