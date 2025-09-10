İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Rusiya İsrailin Dohaya hücumunu pisləyib

    • 10 sentyabr, 2025
    • 12:43
    Rusiya İsrailin Qətərin paytaxtı Dohaya zərbəsini beynəlxalq hüququn və BMT Nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.

    "Rusiya baş verənləri beynəlxalq hüququn və BMT Nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması, müstəqil dövlətin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qəsd, Yaxın Şərqdə vəziyyətin daha da gərginləşməsinə və destabilizasiyasına aparan addım kimi qiymətləndirir", - qurumun bəyanatında bildirilib.

    İsrail Qətər Rusiya
    Россия осудила израильскую атаку на Доху

