Rusiya İsrailin Dohaya hücumunu pisləyib
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 12:43
Rusiya İsrailin Qətərin paytaxtı Dohaya zərbəsini beynəlxalq hüququn və BMT Nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.
"Rusiya baş verənləri beynəlxalq hüququn və BMT Nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması, müstəqil dövlətin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qəsd, Yaxın Şərqdə vəziyyətin daha da gərginləşməsinə və destabilizasiyasına aparan addım kimi qiymətləndirir", - qurumun bəyanatında bildirilib.
