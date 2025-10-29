Россия обстреляла детскую больницу в Херсоне, девять пострадавших, среди них дети
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 15:00
Девять человек, в том числе четверо детей и трое медицинских работников, пострадали в результате артиллерийского обстрела ВС России детской больницы в Херсоне (Украина).
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в соцсетях.
"Россия открыла артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал. В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали девять человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников", - говорится в сообщении.
Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения.
