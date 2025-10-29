Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 15:00
    Россия обстреляла детскую больницу в Херсоне, девять пострадавших, среди них дети

    Девять человек, в том числе четверо детей и трое медицинских работников, пострадали в результате артиллерийского обстрела ВС России детской больницы в Херсоне (Украина).

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в соцсетях.

    "Россия открыла артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал. В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали девять человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников", - говорится в сообщении.

    Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения.

    Херсон российско-украинская война детская больница обстрел пострадавшие
    Rusiya Xersonda xəstəxananı atəşə tutub, doqquz nəfər yaralanıb
    Nine injured including kids as Russia shells children's hospital in Kherson

    Лента новостей