Россия обстреляла детскую больницу в Херсоне, девять пострадавших, среди них дети

Девять человек, в том числе четверо детей и трое медицинских работников, пострадали в результате артиллерийского обстрела ВС России детской больницы в Херсоне (Украина).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в соцсетях.

"Россия открыла артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал. В результате обстрела, по предварительным данным, пострадали девять человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников", - говорится в сообщении.

Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены прилегающие сооружения.