​Посла России вызовут в МИД Норвегии

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ МИД Норвегии вызовет посла России в королевстве в связи с посещением архипелага Шпицберген вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом норвежскому телеканал TV2 заявил министр иностранных дел страны Бёрге Бренде.

"В понедельник мы попросим посла РФ предоставить разъяснение в связи с состоявшимся визитом", - отметил министр.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин прибыл на норвежский архипелаг Шпицберген в субботу, откуда отправился в экспедицию к Северному Полюсу.

"Мы сожалеем о посещении Свальбарда (Шпицбергена) данным лицом", - отметил Бренде, подчеркнув, что посольство РФ было проинформировано о том, что официальный Осло не хотел бы видеть фигурантов санкционного списка на архипелаге.

С марта 2014 года Рогозин находится в черном списке российских политиков и бизнесменов, которым запрещен въезд в ЕС. Несмотря на то, что Норвегия не является членом Евросоюза, она последовательно присоединялась ко всем пакетам европейских санкций против РФ, и въездные ограничения распространяются также и на территорию королевства.