    Россия нанесла удары по Херсонской и Одесской областям, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 11:06
    В результате российских ударов по населенным пунктам Херсонской области Украины с применением дронов, авиации и артиллерии погибли два человека, еще восемь получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

    "В результате атак разрушены десять частных домов, повреждены административные здания, станция технического обслуживания и частные автомобили. Из-за российской атаки два человека погибли, восемь получили ранения", - сообщил Прокудин.

    Кроме того по информации ГСЧС Украины, в результате массированной российской атаки Одесской области с применением беспилотников вспыхнули масштабные пожары и пострадали как минимум пять человек.

    "Загорелись два жилых дома, административное здание и автозаправочная станция. Кроме того, крупный пожар вспыхнул на территории портовой инфраструктуры - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными пеллетами", - говорится в информации.

    К ликвидации последствий атаки привлечены 83 спасателя, 18 единиц пожарной техники, пожарный робот ГСЧС, а также четверо добровольцев с одной пожарной машиной.

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

