Россия нанесла удары по Херсонской и Одесской областям, есть погибшие и раненые
- 09 октября, 2025
- 11:06
В результате российских ударов по населенным пунктам Херсонской области Украины с применением дронов, авиации и артиллерии погибли два человека, еще восемь получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
"В результате атак разрушены десять частных домов, повреждены административные здания, станция технического обслуживания и частные автомобили. Из-за российской атаки два человека погибли, восемь получили ранения", - сообщил Прокудин.
Кроме того по информации ГСЧС Украины, в результате массированной российской атаки Одесской области с применением беспилотников вспыхнули масштабные пожары и пострадали как минимум пять человек.
"Загорелись два жилых дома, административное здание и автозаправочная станция. Кроме того, крупный пожар вспыхнул на территории портовой инфраструктуры - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными пеллетами", - говорится в информации.
К ликвидации последствий атаки привлечены 83 спасателя, 18 единиц пожарной техники, пожарный робот ГСЧС, а также четверо добровольцев с одной пожарной машиной.