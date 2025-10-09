Россия нанесла удары по Херсонской и Одесской областям, есть погибшие и раненые

В результате российских ударов по населенным пунктам Херсонской области Украины с применением дронов, авиации и артиллерии погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

"В результате атак разрушены десять частных домов, повреждены административные здания, станция технического обслуживания и частные автомобили. Из-за российской атаки два человека погибли, восемь получили ранения", - сообщил Прокудин.

Кроме того по информации ГСЧС Украины, в результате массированной российской атаки Одесской области с применением беспилотников вспыхнули масштабные пожары и пострадали как минимум пять человек.

"Загорелись два жилых дома, административное здание и автозаправочная станция. Кроме того, крупный пожар вспыхнул на территории портовой инфраструктуры - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными пеллетами", - говорится в информации.

К ликвидации последствий атаки привлечены 83 спасателя, 18 единиц пожарной техники, пожарный робот ГСЧС, а также четверо добровольцев с одной пожарной машиной.