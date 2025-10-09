Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 11:15
Ukraynanın Xerson vialayətinin yaşayış məntəqələrinə Rusiyanın hücumları nəticəsində iki nəfər həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin teleqram kanalında bildirib.
"Hücumlar nəticəsində on ev dağıdılıb, inzibati binalar və şəxsi avtomobillər zədələnib. Rusiyanın hücumu nəticəsində iki nəfər həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb", - A.Prokudin bildirib.
Bundan əlavə, Rusiya tərəfindən pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edilərək Odessa vilayətinə edilən kütləvi hücum nəticəsində genişmiqyaslı yanğınlar baş verib. Ən azı beş nəfər xəsarət alıb.
