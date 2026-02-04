Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Россия нанесла удары по городу Дружковка в Донецкой области Украины, в результате погибло 6 человек и один получил ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс -Украина, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм канале.

    "По меньшей мере шесть человек погибли и один ранен - такие предварительные последствия сегодняшних ударов по Дружковке. Россия обстреляла город кассетными снарядами - попали прямо по рынку, где всегда утром есть массовое скопление людей", - написал он.

    Филашкин отметил, что окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено. На месте работают все ответственные службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.

    Кроме того, по словам Филашкина, РФ сбросила на Дружковку две авиабомбы, в результате чего повреждены промзона, три многоэтажных и три частных дома.

    Лента новостей