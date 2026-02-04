Rusiya Ukraynanın Donetsk vilayətinə zərbə endirib, ölənlər var
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 17:00
Rusiya Ukraynanın Donetsk vilayətinin Drujkovka şəhərinə zərbələr endirib, 6 nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Donetsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin teleqram kanalında bildirib.
O qeyd edib ki, Drujkovkaya endirdiyi bugünkü zərbələr nəticəsində azı 6 nəfər ölüb və 1 nəfər yaralanıb.
Bundan əlavə, V.Filaşkinin sözlərinə görə, zərbələr nəticəsində sənaye zonası, üç çoxmərtəbəli və üç fərdi yaşayış evi zədələnib.
Son xəbərlər
18:41
Özbəkistan Prezidenti Pakistana dövlət səfəri edəcəkRegion
18:35
Əfqanıstanlı fəal və Fələstin QHT-si "Zayed Mükafatı"na layiq görülübXarici siyasət
18:31
Foto
WUF13 üzrə Könüllülük Proqramı çərçivəsində təlimlər keçirilirİnfrastruktur
18:24
Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcəkRegion
18:18
Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin 1,4 milyardı Ukraynaya yönəldiləcəkDigər ölkələr
18:12
Prezident: Bu gün BƏƏ bir çox ölkələr üçün nümunədirXarici siyasət
18:09
Foto
Video
İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:09
Foto
AUC2026 çərçivəsində "Dizayn günləri" formatında praktiki sessiyalar keçirilibİnfrastruktur
18:08