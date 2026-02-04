İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Rusiya Ukraynanın Donetsk vilayətinə zərbə endirib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 17:00
    Rusiya Ukraynanın Donetsk vilayətinə zərbə endirib, ölənlər var

    Rusiya Ukraynanın Donetsk vilayətinin Drujkovka şəhərinə zərbələr endirib, 6 nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Donetsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin teleqram kanalında bildirib.

    O qeyd edib ki, Drujkovkaya endirdiyi bugünkü zərbələr nəticəsində azı 6 nəfər ölüb və 1 nəfər yaralanıb.

    Bundan əlavə, V.Filaşkinin sözlərinə görə, zərbələr nəticəsində sənaye zonası, üç çoxmərtəbəli və üç fərdi yaşayış evi zədələnib.

    Donetsk atəşə tutulub Rusiya-Ukrayna müharibəsi Rusiyanın hücumu
    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие
    Russian cluster bomb attack kills 6, wounds 1 in Ukraine's Donetsk

