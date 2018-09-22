Россия и США форсируют строительство собственных атомных подлодок нового поколения

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Подводный флот России, оснащенный сверхзвуковыми ракетами, приведут в полную боевую готовность к 2024 году, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами американской разведки, передает Report.

Отмечается также, что к этому сроку планируется довести количество новейших субмарин до восьми. Кроме того, телеканал заявляет, что для этих целей Россия сократила расходы на модернизацию надводного сегмента флота.

CNBC приписывает этим подлодкам класс "Борей 2" или "Борей-А" — субмарины четвертого поколения. Каждая из них несет на борту 20 ракет "Булава" с разделяющейся головной частью — они будут способны переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. Таким образом, отмечает телеканал, один "Борей 2" сможет запустить 200 сверхзвуковых ракет — "угроза, которую США пока не в состоянии предотвратить".

В свою очередь, командование Военно-морских сил США намерено форсировать работы по созданию новых субмарин-носителей ядерного оружия. Головная компания-разработчик субмарин General Dynamics получила новый транш на разработку перспективных подлодок типа Columbia, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com. Как сообщает портал, стоящие на вооружение ВМС США подводные лодки типа Ohio к 2030 году уже выработают свой ресурс, и по планам командования американского флота, им на смену должны прийти новейшие субмарины типа Columbia.

Согласно контракту, подписанному в сентябре 2017 года, стоимость разработки головной подводной лодки типа Columbia составит 6,1 млрд. долларов США. Новый транш в размере $480,6 млн для General Dynamics будет направлен на закупку оборудования с длительным процессом изготовления.