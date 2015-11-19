Россия и Китай подписали контракт на поставку Су-35

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Россия и Китай подписали крупнейший авиационный контракт на закупку 24 многофункциональных истребителей Су-35, сумма сделки оценивается в 2 миллиарда долларов, пишет газета "Коммерсант" в четверг.

Информацию о сделке подтвердил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Долгие переговоры по поставке Су-35 в Китай завершены, мы подписали контракт", — приводит слова Чемезова газета.

По условиям контракта ВВС Китая получат 24 истребителя общей стоимостью около $2 миллиардов (порядка $83 миллионов за единицу), пишет издание, ссылаясь на источники в сфере военно-технического сотрудничества. "Китай официально стал первым зарубежным заказчиком Су-35, это беспрецедентный контракт в истории поставок боевых самолетов", — сообщил собеседник издания.

В среду на заседании межправительственной комиссии по ВТС Россия и Китай определили первоочередные направления военно-технического сотрудничества, в частности стороны заявили о заинтересованности в дальнейшем расширении взаимодействия в области авиационных двигателей.

Су-35 — российский реактивный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого; является глубокой модернизацией платформы Т-10С. Поколение 4++, к которому относится Су-35, является условным и лишь указывает на то, что по совокупности своих характеристик истребитель Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения, так как за исключением стелс-технологии и активной фазированной антенной решеткой (АФАР) он удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к самолетам пятого поколения