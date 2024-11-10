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Введены ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Введены ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский Аэропорты Домодедово и Жуковский в Москве временно не принимают и не отправляют самолеты.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 11:11
Введены ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

В российском аэропорту Шереметьево также введены временные ограничения в рамках мер по обеспечению безопасности.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:45 МСК (10:45 по бакинскому времени) временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

10:23

Аэропорты Домодедово и Жуковский в Москве временно не принимают и не отправляют самолеты.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Росавиации.

Согласно информации, в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

По данным СМИ, этим же утром в московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели план "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин в свою очередь сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников в Раменском городском округе. Позднее городской глава заявил об отражении атаки еще двух дронов.

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