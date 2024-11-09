В воскресенье в Баку ожидаются дожди

10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди.

Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.