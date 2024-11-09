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Посольство Бельгии: С завтрашнего дня представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку

Посольство Бельгии: С завтрашнего дня представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку Посольство Бельгии: С завтрашнего дня представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
COP29
9 ноября 2024 г. 12:02
Посольство Бельгии: С завтрашнего дня представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку

С завтрашнего дня представители 198 стран, гражданского общества, многосторонних организаций и частного сектора соберутся на COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Бельгии в Азербайджане в соцсети "Х".

"Пришло время COP29! С завтрашнего дня представители 198 стран, гражданского общества, многосторонних организаций и частного сектора соберутся в Баку, чтобы ускорить усилия по борьбе с изменением климата. Бельгия будет представлена ​​на данном мероприятии на высоком уровне в течение двух недель", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Belçika səfirliyi: Sabahdan 198 ölkənin nümayəndəsi COP29-da bir araya gələcək

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