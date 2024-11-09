Посольство Бельгии: С завтрашнего дня представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку

С завтрашнего дня представители 198 стран, гражданского общества, многосторонних организаций и частного сектора соберутся на COP29 в Баку.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Бельгии в Азербайджане в соцсети "Х".
"Пришло время COP29! С завтрашнего дня представители 198 стран, гражданского общества, многосторонних организаций и частного сектора соберутся в Баку, чтобы ускорить усилия по борьбе с изменением климата. Бельгия будет представлена на данном мероприятии на высоком уровне в течение двух недель", - говорится в публикации.
@COP29_AZ zamanıdır! Sabahdan etibarən 198 ölkənin nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti, çoxtərəfli təşkilatlar və özəl sektor iqlim dəyişikliyi ilə bağlı səylərimizi sürətləndirmək üçün Bakıda toplanır. Belçika iki həftə ərzində yüksək səviyyədə təmsil olunacaq.