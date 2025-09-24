Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 16:06
    Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в строительстве атомных станций малой мощности на иранской территории.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в в корпорации "Росатом" по итогам встречи гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева и вице-президента Ирана Мохаммада Эслами.

    В сообщении отмечается, что документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране.

    В ходе встречи стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку для сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

    Rusiya və İran AES-lərin tikintisi haqqında memorandum imzalayıb

