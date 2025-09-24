Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 16:06
Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в строительстве атомных станций малой мощности на иранской территории.
Как сообщает Report, об этом сообщили в в корпорации "Росатом" по итогам встречи гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева и вице-президента Ирана Мохаммада Эслами.
В сообщении отмечается, что документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране.
В ходе встречи стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку для сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
