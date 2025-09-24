Россия и Иран подписали меморандум о строительстве малых АЭС

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в строительстве атомных станций малой мощности на иранской территории.

Как сообщает Report, об этом сообщили в в корпорации "Росатом" по итогам встречи гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева и вице-президента Ирана Мохаммада Эслами.

В сообщении отмечается, что документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку для сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.