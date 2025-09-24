İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Rusiya və İran AES-lərin tikintisi haqqında memorandum imzalayıb

    • 24 sentyabr, 2025
    • 16:12
    Rusiya və İran AES-lərin tikintisi haqqında memorandum imzalayıb

    Rusiya Tehranla İran ərazisində kiçik güclü atom stansiyalarının tikintisində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Rosatom" korporasiyasında dövlət korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçev və İranın vitse-prezidenti Mohammad İslami arasında keçirilən görüş nəticəsində məlumat verilib.

    Məlumatda qeyd olunur ki, sənəd İranda bu strateji layihənin həyata keçirilməsinə yönəlmiş konkret addımları nəzərdə tutur.

    Görüş zamanı tərəflər cari layihələrin həyata keçirilməsinin gedişatını, eləcə də atom enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə sahəsində əməkdaşlıq üçün perspektiv gündəliyi müzakirə ediblər.

