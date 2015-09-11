Россия и ЕС договорились о поставках газа в Украину

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ России и Евросоюзу удалось достичь соглашения по поставке газа Украине в зимний период, сообщил в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак после встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, Россия готова предоставить Украине скидку на зимний период.

"С нашей стороны, мы, как и в предыдущие периоды, готовы предоставить скидку по газу на 4-й квартал и 1-й квартал 2016 года, то есть на осенне-зимний период с целью формирования цены на уровне сопредельных страны, таких как Польша", - сказал Новак.

В рамках соглашения Евросоюз готов профинансировать покупку Украиной 2 млрд. кубических метров газа на сумму в 500 млн. долларов, заявил глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

В конце июня истекло дополнительное соглашение между Украиной и Россией о поставке газа по цене 248 долларов за тысячу кубометров, со скидкой в 100 долларов.