Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

ВС России в ночь с 4 на 5 мая массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях Украины, в результате чего 5 человек погибли, еще 37 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"В Полтавской и Харьковской областях обстрелам подверглись газодобывающие предприятия. Имеем значительные разрушения и потери добычи. Удары наносились комбинированно – БПЛА и баллистикой", – сообщил он.

По словам Корецкого, погибли трое сотрудников "Нафтогаза" и двое спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще 37 человек получили ранения.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, мы начнем оценку последствий и восстановление", – добавил председатель правления.