Rusiya Ukraynada "Naftoqaz"ın obyektlərinə zərbə endirib: 5 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb

    • 05 may, 2026
    • 12:11
    Rusiya Ukraynada Naftoqazın obyektlərinə zərbə endirib: 5 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələri mayın 4-dən 5-nə keçən gecə Ukraynanın Poltava və Xarkov vilayətlərində "Naftoqaz" qrupunun obyektlərinə kütləvi hücum həyata keçirib, nəticədə 5 nəfər həlak olub, 37 nəfər yaralanıb.

    "Report" "Unian"a istinadən xəbər verir ki, bunu "Naftoqaz Ukraina" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Sergey Koretski bildirib.

    "Poltava və Xarkov vilayətlərində qaz hasilatı müəssisələri atəşə tutulub. Ciddi dağıntılarımız və hasilatda itkilərimiz var. Zərbələr PUA-lar və ballistik silahlarla endirilib", – o qeyd edib.

    Koretskinin sözlərinə görə, "Naftoqaz"ın üç əməkdaşı və Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin iki xilasedicisi həlak olub, daha 37 nəfər yaralanıb.

    "Vəziyyət imkan verən kimi nəticələrin qiymətləndirilməsinə və bərpa işlərinə başlayacağıq", – sədr əlavə edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dron hücumu Xarkov
    Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

