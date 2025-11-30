Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Россия атаковала Киевскую область дронами, один человек погиб, шестеро ранены

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 05:27
    Россия атаковала Киевскую область дронами, один человек погиб, шестеро ранены

    В ночь с субботы на воскресенье, 30 ноября, Россия атаковала Киевскую область дронами, в результате чего погиб один человек и еще шестеро получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

    По его данным, в Вышгороде вследствие атаки зафиксирован пожар в многоэтажном доме. На месте работают спасатели, полицейские и медики.

    "Очередная вражеская атака дронами на Киевщину. Под ударом дома людей. Также разрушен частный дом, возник пожар на территории предприятия. Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается", - отметил Калашник.

    По информации спасателей, в результате атаки один человек погиб, ещё шестеро пострадали. Кроме того, зафиксированы возгорания и разрушения частных домов, повреждены припаркованные автомобили. Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных предприятий города.

    российско-украинская война Вышгород дроны
