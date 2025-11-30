İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rusiya Ukraynanın Kiyev vilayətinə dronlarla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 06:21
    Rusiya Ukraynanın Kiyev vilayətinə dronlarla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Şənbə günündən bazar gününə keçən gecə Rusiya Ordusu Ukraynanın Kiyev vilayətinə dronlarla hücum edib, bir nəfər ölüb, daha altı nəfər yaralanıb.

    "Report"un Ukrayna mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Kiyev Vilayəti Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Nikolay Kalaşnik bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hücumdan sonra Vışqorodda çoxmərtəbəli binada yanğın qeydə alınıb. Hadisə yerində xilasedicilər, polis və tibb işçiləri işləyir.

    "Kiyev vilayətinə düşmənin daha bir dron hücumu. İnsanların evlərinə zərbə endirilib. Fərdi ev də dağılıb və sənaye müəssisəsində yanğın baş verib. Daha ətraflı məlumat sonra veriləcək. Hava hücumu xəbərdarlığı hələ qüvvədədir", - Kalaşnik qeyd edib.

    Xilasedicilərin sözlərinə görə, hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb. Fərdi evlərin də alovlandığı və dağıldığı, park edilmiş avtomobillərin isə zədələndiyi bildirilir. Şəhərin sənaye müəssisələrindən birində yanğının söndürülməsi işləri davam edir.

    Rusiya Ukrayna Dron
    Россия атаковала Киевскую область дронами, один человек погиб, шестеро ранены

    Son xəbərlər

    06:39

    Meksikada bara hücum nəticəsində azı altı nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    06:21
    Foto

    Rusiya Ukraynanın Kiyev vilayətinə dronlarla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    05:42

    KİV: Tramp Maduronu vəzifəsindən getməyəcəyi təqdirdə güc tədbirləri ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    05:17

    CAR polisi Rusiya tərəfində döyüşmək istəyən şübhəliləri saxlayıb

    Digər ölkələr
    04:56

    Tramp: Amerikalılar "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərcləyiblər

    Digər ölkələr
    04:21

    İsveçdə futbol matçı azarkeşlərin qazonu yandırması səbəbindən dörd saat davam edib

    Futbol
    03:39

    ABŞ-yə 5 000-dən çox əfqanın gəlişi ölkə hakimiyyətində narahatlıq doğurub

    Digər ölkələr
    03:06

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    02:47

    İran XİN: Venesuelanın hava məkanının bağlanması ABŞ-nin özbaşınalığıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti