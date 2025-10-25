Россия нанесла баллистический удар по Киеву, детский сад разрушен, восемь человек ранены

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    • 25 октября, 2025
    • 08:54
    В ночь на 25 октября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в результате атаки есть пострадавшие, повреждены здания и автомобили, возникли пожары.

    Как сообщили глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко, об атаке стало известно около 4:00. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе баллистических ракет с северо-восточного направления и фиксировали движение скоростных целей в сторону Киева.

    По словам Кличко, в Деснянском и Дарницком районах города возникли крупные пожары в нежилой застройке, также загорелись автомобили. В Днепровском районе повреждены жилые дома, выбиты окна, разбиты машины, во дворе одного из домов образовалась воронка.

    Позже глава КМВА уточнил, что в этом же районе в результате атаки пострадал детский сад.

    По последним данным, пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы, сообщил мэр Киева.

    После сообщений об ударе по столице Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистических атак по всей территории страны. Причины расширенного предупреждения военные не уточнили.

    российско-украинская война баллистическая ракета Киев пострадавшие
    Kiyev ballistik raketlərlə atəşə tutulub, uşaq bağçası dağılıb
    Russian missiles hit Kyiv: kindergarten destroyed, 8 injured

