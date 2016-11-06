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    Российское посольство в Дублине закидали куклами - ВИДЕО

    Антивоенная акция прошла в столице Ирландии

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Российское посольство в Дублине закидали куклами, измазанными красной краской, в ходе антивоенной акции.

    Как передает Report, пикет устроили несколько активистов, которые вывесили на ограде дипмиссии лозунги, осуждающие действия России в Сирии.

    По мнению организаторов, пупсы, вымазанные красной краской должны символизировать тот факт, что «российские бомбардировки убивают сирийских детей», сообщает «Интерфакс».

    Ранее подобная демонстрация прошла в Лондоне, где российское посольство закидали частями тел манекенов.

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