Российское посольство в Дублине закидали куклами - ВИДЕО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Российское посольство в Дублине закидали куклами, измазанными красной краской, в ходе антивоенной акции.

Как передает Report, пикет устроили несколько активистов, которые вывесили на ограде дипмиссии лозунги, осуждающие действия России в Сирии.

По мнению организаторов, пупсы, вымазанные красной краской должны символизировать тот факт, что «российские бомбардировки убивают сирийских детей», сообщает «Интерфакс».

Ранее подобная демонстрация прошла в Лондоне, где российское посольство закидали частями тел манекенов.