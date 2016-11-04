Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Сирии российский вертолет осуществил вынужденную посадку, место приземления обстреляно боевиками, экипаж не пострадал, эвакуирован на базу Хмеймим.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в российском центре примирения враждующих сторон в САР.

"Вертолет получил повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования. Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим", - сказал представитель Центра.

Таким образом, в Центре опровергли информацию террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) о якобы гибели российских военнослужащих в результате обстрела вертолета ВКС России.