Российские войска нанесли удары по украинским городам, есть погибшие и раненые
Другие страны
- 22 сентября, 2025
- 08:38
Российские войска в ночь на 22 сентября атаковали Запорожье и Сумы, а также несколько районов Киевской области Украины.
Как передает Report, в результате российских атак на Запорожье два человека погибли и двое получили ранения. На город, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сбросили не менее пяти авиабомб.
В результате налетов российских беспилотников на город Сумы, по предварительным данным, пострадал мужчина, уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
В Киевской области после налета дронов пострадал мужчина. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, повреждения зафиксированы в четырех районах - Вышгородском, Фастовском, Обуховском и Бориспольском.
