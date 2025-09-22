Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 08:38
    Российские войска нанесли удары по украинским городам, есть погибшие и раненые

    Российские войска в ночь на 22 сентября атаковали Запорожье и Сумы, а также несколько районов Киевской области Украины.

    Как передает Report, в результате российских атак на Запорожье два человека погибли и двое получили ранения. На город, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сбросили не менее пяти авиабомб.

    В результате налетов российских беспилотников на город Сумы, по предварительным данным, пострадал мужчина, уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

    В Киевской области после налета дронов пострадал мужчина. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, повреждения зафиксированы в четырех районах - Вышгородском, Фастовском, Обуховском и Бориспольском.

    российские беспилотники налет беспилотников российско-украинская война
    Russian troops launch attacks on Ukrainian cities

    Лента новостей