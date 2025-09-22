İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Rusiyanın hücumları nəticəsində Zaporojyedə 3 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 12:12
    Rusiya ordusunun hücumları nəticəsində Zaporojyedə (Ukrayna) 3 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Ukrayna Prezidenti, həmçinin 25 yaşayış evinin zədələndiyini qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Sumıda dronlarla hücum nəticəsində çörək zavodu, məktəb və uşaq bağçası zədələnib, 1 nəfər yaralanıb.

    V.Zelenski qeyd edib ki, Ukraynanın 7 vilayəti 140-dan çox pilotsuz uçuş aparatı ilə hücuma məruz qalıb, onların bir qismi İran istehsallı "Shahed"lərdir.

    Rusiya Zaporojye Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
