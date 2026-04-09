    Российские удары по трем областям Украины: двое погибших, десятки пострадавших

    Вооруженные силы России атаковали Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области Украины, в результате чего 2 человека погибли, еще 11 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций.

    По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские войска обстреляли регион, в результате чего пострадали четыре человека, среди них двое детей.

    В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российская армия наносила удары по 18 населенным пунктам области с использованием беспилотников и управляемых ракет. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

    Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в результате атаки на Запорожье погиб один человек, еще четверо пострадали.

    Rusiya Ukraynanın üç vilayətinə zərbələr endirib: iki nəfər ölüb, onlarla yaralı var
    Russian strikes hit three regions of Ukraine: two dead, dozens injured

