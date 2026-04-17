    Российские БПЛА вошли в воздушное пространство Румынии

    • 17 апреля, 2026
    • 09:08
    Российские БПЛА вошли в воздушное пространство Румынии

    Радиолокационные системы Румынии зафиксировали беспилотник, нарушивший воздушное пространство во время ночной атаки России на Украину.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

    Отмечается, что связь с беспилотником была потеряна недалеко от приграничного села Килия-Веке.

    В министерстве осудили действия РФ и заявили о постоянной координации Румынии с союзными государствами.

    "Мы решительно осуждаем действия Российской Федерации, которые угрожают региональной безопасности и представляют собой серьезное нарушение норм международного права. Министерство национальной обороны продолжает находиться в постоянной координации с союзными структурами, отслеживая события, и готово принять необходимые меры для защиты территории и населения Румынии", - отмечают в ведомстве.

    Rusiya PUA-ları Rumıniyanın hava məkanına daxil olub
    Romanian defence ministry says radars caught Russian drone breaching air space

    Последние новости

    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество в регионе Южного Кавказа

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    12:51

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

    Энергетика
    12:48
    Фото

    Производство дисплеев наладят в промпарке в Сумгайыте

    Экономика
    Лента новостей