Российские БПЛА вошли в воздушное пространство Румынии

Радиолокационные системы Румынии зафиксировали беспилотник, нарушивший воздушное пространство во время ночной атаки России на Украину.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что связь с беспилотником была потеряна недалеко от приграничного села Килия-Веке.

В министерстве осудили действия РФ и заявили о постоянной координации Румынии с союзными государствами.

"Мы решительно осуждаем действия Российской Федерации, которые угрожают региональной безопасности и представляют собой серьезное нарушение норм международного права. Министерство национальной обороны продолжает находиться в постоянной координации с союзными структурами, отслеживая события, и готово принять необходимые меры для защиты территории и населения Румынии", - отмечают в ведомстве.