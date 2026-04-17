Российские БПЛА вошли в воздушное пространство Румынии
- 17 апреля, 2026
- 09:08
Радиолокационные системы Румынии зафиксировали беспилотник, нарушивший воздушное пространство во время ночной атаки России на Украину.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны.
Отмечается, что связь с беспилотником была потеряна недалеко от приграничного села Килия-Веке.
В министерстве осудили действия РФ и заявили о постоянной координации Румынии с союзными государствами.
"Мы решительно осуждаем действия Российской Федерации, которые угрожают региональной безопасности и представляют собой серьезное нарушение норм международного права. Министерство национальной обороны продолжает находиться в постоянной координации с союзными структурами, отслеживая события, и готово принять необходимые меры для защиты территории и населения Румынии", - отмечают в ведомстве.