Российская правительственная делегация находится в Дамаске
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 14:06
Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком находится в Дамаске.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство SANA.
Согласно информации, российская делегация намерена провести переговоры с рядом сирийских официальных лиц Сирии.
Ожидается, что основными темами переговоров станут экономика, безопасность, оборона и политика.
