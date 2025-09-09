ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Российская правительственная делегация находится в Дамаске

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 14:06
    Российская правительственная делегация находится в Дамаске

    Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком находится в Дамаске.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство SANA.

    Согласно информации, российская делегация намерена провести переговоры с рядом сирийских официальных лиц Сирии.

    Ожидается, что основными темами переговоров станут экономика, безопасность, оборона и политика.

