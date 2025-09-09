Российская правительственная делегация находится в Дамаске

Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком находится в Дамаске.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство SANA.

Согласно информации, российская делегация намерена провести переговоры с рядом сирийских официальных лиц Сирии.

Ожидается, что основными темами переговоров станут экономика, безопасность, оборона и политика.