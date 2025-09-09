Rusiya hökumətinin nümayəndə heyəti Dəməşqdədir

İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Rusiya hökumətinin sədr müavini Aleksandr Novakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Dəməşqdədir.

    Bu barədə "Report" SANA agentliyinə istinadən bildirib.

    Məlumata görə, Rusiya nümayəndə heyəti bir sıra suriyalı rəsmilərlə danışıqlar aparmaq niyyətindədir.

    Danışıqların əsas mövzularının iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, müdafiə və siyasətlə bağlı olacağı gözlənilir.

    Российская правительственная делегация находится в Дамаске

