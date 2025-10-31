Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Родственники погибших при рейде в Бразилии провели акцию протеста

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 06:23
    Родственники погибших при рейде в Бразилии провели акцию протеста

    Родственники погибших во время рейда полиции в Рио-де-Жанейро (Бразилия - ред.) провели акцию протеста, требуя скорейшей выдачи тел.

    Как передает Report, об этом сообщил портал G1.

    "Родственники погибших в ходе масштабной операции провели акцию протеста в четверг перед зданием Института судебной медицины и даже перекрыли улицу", - говорится в сообщении издания.

    По данным портала, они требовали справедливости для своих близких и скорейшей выдачи тел. В акции приняли участие около 30 человек, отметило издание.

    Сотрудники военной полиции применили перцовый баллончик для разгона протестующих, заключил портал.

    Напомним, что во вторник полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысяч полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек.

    Последние новости

    06:23

    Родственники погибших при рейде в Бразилии провели акцию протеста

    Другие страны
    05:44

    СМИ: Заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину

    Другие страны
    05:17

    СМИ: Глава дипломатии ЕС потерпела поражение в борьбе за власть в ЕС

    Другие страны
    04:59

    В турецком Эрзуруме давка в школе привела к ранениям 21 ученика

    В регионе
    04:25

    СМИ: Минюст США подозревает Black Lives Matter в растрате пожертвований

    Другие страны
    03:46

    Торгпред США: В отношениях Вашингтона и Пекина сохраняются проблемы

    Другие страны
    03:19

    В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГИЛ

    В регионе
    02:54

    Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

    Другие страны
    02:21

    В Греции арестовали двух подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

    Другие страны
    Лента новостей