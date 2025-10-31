İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Braziliyada polis reydində həlak olanların qohumları etiraz aksiyası keçiriblər

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 06:59
    Braziliyada polis reydində həlak olanların qohumları etiraz aksiyası keçiriblər

    Rio-de-Janeyroda (Braziliya - red.) polis reydində həlak olanların qohumları tez bir zamanda cəsədlərin verilməsini tələb edərək etiraz aksiyası keçiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "G1" portalı məlumat yayıb.

    "Geniş miqyaslı əməliyyat zamanı həlak olanların qohumları cümə axşamı Məhkəmə Tibbi Ekspertiza İnstitutunun binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib və hətta küçəni bağlayıblar", - məlumatda bildirilib.

    Portalın məlumatına görə, onlar yaxınları üçün ədalət və cəsədlərin tez bir zamanda verilməsini tələb ediblər. Nəşr qeyd edib ki, aksiyada təxminən 30 nəfər iştirak edib.

    "Hərbi polis əməkdaşları etirazçıları dağıtmaq üçün bibər qazından istifadə ediblər", - portal yazıb.

    Xatırladaq ki, çərşənbə axşamı Rio-de-Janeyro polisi şəhərin şimalında təxminən 2,5 min polisin iştirakı ilə Braziliyanın "Qırmızı komanda" bandası əleyhinə genişmiqyaslı əməliyyat keçirib. Hakimiyyətin məlumatına görə, əməliyyat zamanı 119 nəfər həlak olub.

    Родственники погибших при рейде в Бразилии провели акцию протеста

    Son xəbərlər

    07:20

    Cənubi Koreya Prezidenti sərbəst ticarətin gələcəyini şübhə altına alıb

    Digər ölkələr
    06:59

    Braziliyada polis reydində həlak olanların qohumları etiraz aksiyası keçiriblər

    Digər ölkələr
    06:52

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:12

    KİV: Trampın nüvə sınaqları ilə bağlı açıqlaması Putinə ünvanlanıb

    Digər ölkələr
    05:42

    KİV: Aİ-nin baş diplomatı bu qurumdakı hakimiyyət mübarizəsində uduzub

    Digər ölkələr
    05:13

    KİV: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi BLM təşkilatını ianələri mənimsəməkdə şübhəli bilir

    Digər ölkələr
    04:42

    Türkiyədə məktəbdə yaşanan izdihamda 21 şagird yaralanıb

    Region
    04:09

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Vaşinqton və Pekin arasında münasibətlərdə problemlər qalmaqdadır

    Digər ölkələr
    03:37

    Çin ABŞ-dən Tayvana silah satışını dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti