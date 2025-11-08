Родриго Пас принес присягу в качестве президента Боливии

Избранный президент Боливии Родриго Пас принес присягу в качестве главы государства.

Как передает Report, церемония транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

На инаугурацию в Боливию приехали президенты Аргентины, Парагвая, Уругвая, Чили и Эквадора Хавьер Милей, Сантьяго Пенья, Яманду Орси, Габриэль Борич и Даниэль Нобоа. Присягу также принес вице-президент Эдманд Лара.

Напомним, что Пас был избран главой государства во втором туре выборов, который прошел 19 октября. Итоги голосования ознаменовали конец почти 20-летнего правления партии "Движение к социализму", представителями которого были экс-президенты Эво Моралес (2006-2019) и Луис Арсе (2020-2025).

Пас, сын экс-президента Боливии Хайме Паса Саморы, руководившего страной в 1989-1993 годы, обещает проводить реформы под лозунгом "капитализм для всех". Он предлагает децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов, а также внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса.