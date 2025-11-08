Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Родриго Пас принес присягу в качестве президента Боливии

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 19:36
    Родриго Пас принес присягу в качестве президента Боливии

    Избранный президент Боливии Родриго Пас принес присягу в качестве главы государства.

    Как передает Report, церемония транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

    На инаугурацию в Боливию приехали президенты Аргентины, Парагвая, Уругвая, Чили и Эквадора Хавьер Милей, Сантьяго Пенья, Яманду Орси, Габриэль Борич и Даниэль Нобоа. Присягу также принес вице-президент Эдманд Лара.

    Напомним, что Пас был избран главой государства во втором туре выборов, который прошел 19 октября. Итоги голосования ознаменовали конец почти 20-летнего правления партии "Движение к социализму", представителями которого были экс-президенты Эво Моралес (2006-2019) и Луис Арсе (2020-2025).

    Пас, сын экс-президента Боливии Хайме Паса Саморы, руководившего страной в 1989-1993 годы, обещает проводить реформы под лозунгом "капитализм для всех". Он предлагает децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов, а также внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса.

    Родриго Пас президент Боливии присяга
    Boliviyanın yeni Prezidenti Rodriqo Pas and içib

    Последние новости

    20:28
    Фото

    На военном параде в Баку продемонстрировано современное вооружение Азербайджанской армии - СПИСОК

    Армия
    20:24
    Фото

    В Ханкенди состоялся салют в честь Дня Победы - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:22

    Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской Аравии

    Индивидуальные
    20:20
    Фото

    Азербайджанцы в США отметили День Победы восхождением в горы Колорадо

    Диаспора
    20:16

    ФРГ планирует пересмотреть свою торговую политику в отношении Китая

    Другие страны
    20:06
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты взяли бронзу на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    20:05

    В Португалии отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    20:03

    Германия планирует закупить военную технику на $3,5 млрд

    Другие страны
    19:52
    Видео

    На параде в Баку также прошла колонна спецподразделения Qartal СГБ Азербайджана

    Армия
    Лента новостей