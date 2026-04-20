    • 20 апреля, 2026
    • 06:07
    Родригес: Венесуэла увеличила добычу нефти

    Венесуэла уверенно возвращается к экономическому росту, увеличив объемы ежедневной нефтедобычи до 1,1 млн баррелей.

    Как передает Report, об этом в ходе телевизионного выступления озвучила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.

    По ее словам, сотни зарубежных предприятий демонстрируют готовность вкладывать средства в энергетический сектор страны.

    "На сегодняшний день государственная нефтегазовая компания извлекает 1,1 млн баррелей ежесуточно. Мы предприняли начальные действия для организации газового экспорта и рассчитываем уже в текущем месяце достичь показателей нефтедобычи декабря 2025 года, снизившихся из-за блокадных мер", - подчеркнула Родригес.

    Политик добавила, что утверждение нового законодательства в сфере углеводородов и горной добычи знаменует переход к очередному этапу. Его главными целями станут приток капитала, технологическая модернизация производственных мощностей и формирование дополнительных рабочих мест.

    Уполномоченный президент акцентировала внимание на том, что Венесуэла вновь стала полноправным участником глобальных экономических отношений, а инвесторы активно интересуются местным рынком. Родригес также напомнила об успехах отечественной дипломатии, благодаря которым республика смогла вернуть свое присутствие в Международном валютном фонде. Это достижение позволило разблокировать доступ к финансовым средствам, необходимым для развития промышленности и укрепления государственных золотовалютных резервов.

    Родригес, прежде занимавшая должность вице-президента Венесуэлы, вступила в должность временного главы государства 5 января, принеся официальную присягу.

    Американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

    Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

    Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.

    Rodriqez: Venesuela neft hasilatını artırır

    Последние новости

    10:07

    Байрамов на сессии ESCAP призвал к укреплению регионального сотрудничества

    Внешняя политика
    09:50

    Партия Румена Радева с отрывом лидирует на выборах в Болгарии

    Другие страны
    09:49

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 172 пожара, 30 человек эвакуированы

    Происшествия
    09:46

    В Баку мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

    Происшествия
    09:39

    Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне пересмотра характера войн

    Другие страны
    09:31

    В Иране казнили двух человек по обвинению в связях с "Моссад"

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2026)

    Финансы
    08:44

    Иран отложил начало строительства ж/д Решт-Астара на конец 2026 года

    В регионе
    08:23

    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей