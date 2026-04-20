Родригес: Венесуэла увеличила добычу нефти

Венесуэла уверенно возвращается к экономическому росту, увеличив объемы ежедневной нефтедобычи до 1,1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом в ходе телевизионного выступления озвучила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.

По ее словам, сотни зарубежных предприятий демонстрируют готовность вкладывать средства в энергетический сектор страны.

"На сегодняшний день государственная нефтегазовая компания извлекает 1,1 млн баррелей ежесуточно. Мы предприняли начальные действия для организации газового экспорта и рассчитываем уже в текущем месяце достичь показателей нефтедобычи декабря 2025 года, снизившихся из-за блокадных мер", - подчеркнула Родригес.

Политик добавила, что утверждение нового законодательства в сфере углеводородов и горной добычи знаменует переход к очередному этапу. Его главными целями станут приток капитала, технологическая модернизация производственных мощностей и формирование дополнительных рабочих мест.

Уполномоченный президент акцентировала внимание на том, что Венесуэла вновь стала полноправным участником глобальных экономических отношений, а инвесторы активно интересуются местным рынком. Родригес также напомнила об успехах отечественной дипломатии, благодаря которым республика смогла вернуть свое присутствие в Международном валютном фонде. Это достижение позволило разблокировать доступ к финансовым средствам, необходимым для развития промышленности и укрепления государственных золотовалютных резервов.

Родригес, прежде занимавшая должность вице-президента Венесуэлы, вступила в должность временного главы государства 5 января, принеся официальную присягу.

Американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.