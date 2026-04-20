Rodriqez: Venesuela neft hasilatını artırır
- 20 aprel, 2026
- 08:35
Venesuela inamla iqtisadi artıma qayıdır və gündəlik neft hasilatını 1,1 milyon barelə çatdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Venesuelanın səlahiyyətli prezidenti Delsi Rodriqez televiziya ilə çıxışında açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, yüzlərlə xarici şirkət ölkənin enerji sektoruna investisiya qoymağa hazırdır.
"Hazırda dövlət neft-qaz şirkəti gündə 1,1 milyon barel neft hasil edir. Qaz ixracını təşkil etmək üçün ilkin addımlar atmışıq və bu ay blokada səbəbindən azaldılmış 2025-ci ilin dekabr ayındakı neft hasilatı səviyyəsinə çatmağı gözləyirik", - Rodriqez vurğulayıb.
Siyasətçi əlavə edib ki, karbohidrogenlər və mədənçiliklə bağlı yeni qanunvericiliyin təsdiqlənməsi növbəti mərhələyə keçidi göstərir. Onun əsas məqsədləri kapital axını, istehsal müəssisələrinin texnoloji modernləşdirilməsi və əlavə iş yerlərinin yaradılması olacaq.
Səlahiyyətli prezident vurğulayıb ki, Venesuela yenidən qlobal iqtisadi münasibətlərin tamhüquqlu iştirakçısına çevrilib və investorlar yerli bazarla fəal şəkildə maraqlanırlar. Rodriqez həmçinin ölkəyə Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzvlüyünü bərpa etməyə imkan verən milli diplomatiyanın uğurlarını da vurğulayıb. Bu nailiyyət sənayenin inkişafı və ölkənin valyuta ehtiyatlarının gücləndirilməsi üçün lazım olan maliyyələşdirməyə çıxışı təmin edib.
Əvvəllər Venesuelanın vitse-prezidenti vəzifəsində çalışmış Rodriqez 5 yanvarda rəsmi and içərək müvəqqəti dövlət başçısı vəzifəsinin icrasına başlayıb.