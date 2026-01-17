Родригес провела кадровые перестановки в правительстве Венесуэлы

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес произвела ряд кадровых перестановок в правительстве страны.

Как сообщает Report, об этом Родригес написала на своей странице в соцсети Х.

Одним из ее решений стало объединить министерства промышленности и национального производства, а также министерство национальной торговли в одно ведомство.

"Я приняла решение объединить министерства промышленности и национального производства и министерство национальной торговли, которые играют важную роль в экономическом развитии страны. Новую инстанцию возглавит министр Луис Антонио Вильегас", - написала она.

Делси Родригес также сменила руководителей министерств транспорта, экосоциализма, связи и информации. Все новые министры входили в состав предыдущего правительства или являются членами правящей в Венесуэле социалистической партии.