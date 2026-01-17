İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edib

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 10:07
    Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edib

    Venesuelanın müvəqqəti Prezidenti Delsi Rodriqes ölkə hökumətində bir sıra kadr dəyişiklikləri həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə D.Rodriqes "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Onun qərarlarından biri Sənaye və Milli İstehsal, eləcə də Milli Ticarət nazirliklərini bir qurumda birləşdirmək olub.

    "Mən ölkənin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayan Sənaye, Milli İstehsal və Milli Ticarət nazirliklərini birləşdirmək qərarına gəldim. Yeni quruma nazir Luis Antonio Villeqas rəhbərlik edəcək", - D.Rodriqes qeyd edib.

    O, həmçinin Nəqliyyat, Ekososializm, Rabitə və İnformasiya nazirliklərinin rəhbərlərini də dəyişib. Bütün yeni nazirlər əvvəlki hökumətin tərkibində olublar və ya Venesuelada hakim Sosialist Partiyasının üzvləridirlər.

    Delsi Rodriqes Venesuela kadr dəyişiklikləri
    Родригес провела кадровые перестановки в правительстве Венесуэлы

    Son xəbərlər

    10:53

    "Turan Tovuz" bu gün Türkiyədə ilk yoxlama oyununa çıxacaq

    Futbol
    10:49

    "Moody's": Azərbaycanın dövlət borcu perspektivdə ÜDM-in 30 %-dən xeyli aşağı olacaq

    Maliyyə
    10:41

    Məhkəmə Samvel Karapetyanın ev dustaqlığı müddətini uzadıb

    Region
    10:38

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları ötüb

    Energetika
    10:24

    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    10:23

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:12

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)

    Maliyyə
    10:07

    Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edib

    Digər ölkələr
    09:54

    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda üz-üzə gələcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti