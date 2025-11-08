Роберт Фицо анонсировал визит Си Цзиньпиня в Словакию

В Словакии с визитом ждут председателя КНР Си Цзиньпиня.

Как передает Report со ссылкой на словацкий портал Pravda, об этом заявил президент Словакии Роберт Фицо.

При этом точной даты визита он не назвал.

Фицо также отметил, что в ближайшее время в Словакию запланированы визиты канцлера Германии Фридриха Мерца и и генсека НАТО Марка Рютте.

"Мы ясно договорились с канцлером Мерцем, что он посетит Словакию в ближайшее время. Думаю, что 18 ноября здесь также будет генеральный секретарь Марк Рютте, потом меня ждет поездка в Брюссель", - уточнил он.

В беседе с журналистами Фицо также затронул тему использования 140 млрд евро из замороженных российских активов на восстановление или помощь Украине. Глава словацкого правительства не поддержал идею использования этих активов на средства обороны для Киева.

"Наверное, мы придем к выводу, что если дать 140 млрд евро на оружие и военные расходы, они никогда не вернутся [не окупятся]. Словакия не может участвовать в военных расходах", - сказал он.