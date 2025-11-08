İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Robert Fitso: Si Cinpin, Fridrix Merts və Mark Rutte Slovakiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 22:56
    Robert Fitso: Si Cinpin, Fridrix Merts və Mark Rutte Slovakiyaya səfər edəcək

    Slovakiya Çin Sədri Si Cinpinin səfərini gözləyir.

    "Report" Slovakiyanın "Pravda" portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso bildirib.

    Lakin o, səfərin dəqiq tarixini açıqlamayıb.

    Fitso, həmçinin qeyd edib ki, Almaniya kansleri Fridrix Merts və NATO-nun baş katibi Mark Ruttenin yaxın gələcəkdə Slovakiyaya səfərləri planlaşdırılır.

    "Biz kansler Mertslə onun yaxın gələcəkdə Slovakiyaya səfəri barədə açıq razılığa gəlmişik. Düşünürəm ki, baş katib Mark Rutte də noyabrın 18-də burada olacaq və sonra mən Brüsselə gedəcəyəm", - o deyib.

    Fitso jurnalistlərlə söhbətində həmçinin Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin 140 milyard avroluq hissəsinin Ukraynanın yenidən qurulması və ya yardımı üçün istifadə edilməsi məsələsinə toxunub. Slovakiya hökumətinin başçısı bu aktivlərin Kiyev üçün müdafiə avadanlığı məqsədilə istifadəsi ideyasını dəstəkləməyib.

    "Yəqin ki, silah və hərbi xərclərə 140 milyard avro xərcləsək, bunun heç vaxt geri qaytarılmayacağı qənaətinə gələcəyik. Slovakiya hərbi xərclərdə iştirak edə bilməz", - o deyib.

    Çin Slovakiya səfər
    Фицо анонсировал визит Си Цзиньпиня в Словакию

    Son xəbərlər

    23:27

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verə bilər

    Digər ölkələr
    23:26

    XİN rəhbəri: Antiterror əməliyyatından 10-15 dəqiqə əvvəl Rusiya sülhməramlılarına məlumat verdik

    Xarici siyasət
    23:23

    ABŞ-də avtomobil piyadalara çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    23:04
    Foto
    Video

    Bakıda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    23:02
    Video

    Hərbi paradda Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasından ibarət heyət də keçid edib

    Hərbi
    22:56

    Robert Fitso: Si Cinpin, Fridrix Merts və Mark Rutte Slovakiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    22:45

    Ceyhun Bayramov: Sülhməramlıların statusu ilə bağlı Azərbaycanın təklif etdiyi anlayışlar Rusiyanı qane etmədi

    Xarici siyasət
    22:38
    Foto

    Gəncədə Zəfər Gününə həsr edilmiş konsert keçirilib, atəşfəşanlıq olub

    Daxili siyasət
    22:37

    Almaniya 3,5 milyard dollarlıq hərbi texnika almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti