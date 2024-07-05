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Риши Сунак подал прошение об отставке королю Великобритании Карлу III

Риши Сунак подал прошение об отставке королю Великобритании Карлу III Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал прошение об отставке королю Карлу III.
Другие страны
5 июля 2024 г. 11:35
Риши Сунак подал прошение об отставке королю Великобритании Карлу III

Премьер-министр Великобритании, лидер правящей Консервативной партии Риши Сунак подал прошение об отставке королю Карлу III.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Он стал самым молодым главой правительства страны за последние 200 лет. Свой пост Сунак, состояние которого превышает состояние британского короля, занимал менее двух лет.

Отметим, что 5 июля 2024 года стало известно о победе на парламентских выборах в Великобритании оппозиционной левоцентристской Лейбористской партии. По предварительным данным, она уже получила свыше 400 мест из 650 в Палате общин (нижняя), что превышает необходимое большинство для формирования правительства (326). В этот же день ее лидер Кир Стармер должен прибыть на аудиенцию с королем Карлом III, во время которой ему будет поручено сформировать новый кабинет.

Сунак уже поздравил Стармера с победой на выборах.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Baş naziri Rişi Sunak istefa verib

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