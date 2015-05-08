В Риге состоялась конференция, посвященная 25-й годовщине восстановления независимости Латвии

Рига. 8 мая. REPORT.AZ/ В Риге состоялась конференция "Выбор в пользу государственности", организованная Фондом Конрада Аденуэра в Латвийском Университете.

Как сообщает командированный в Латвию корреспондент Report, конференция посвящена 25-й годовщине восстановления независимости Латвии, отмечаемой 4 мая.

Выступившая на мероприятии премьер-министр Латвии Лаймдома Страуюма отметила, что май имеет как положительные, так и негативные воспоминания для Латвии.

Она напомнила, что в мае отмечается 70-летие окончания Второй Мировой Войны, что не принесло для Латвии положительных моментов, так как Латвия вынужденно оказалась включена в состав авторитарного государства. Тем не менее, она напомнила, что 4 мая 1990 года народ проголосовал за свою независимость. Она выразила благодарность всем, кто принимал непосредственное участие в восстановлении независимости Латвии.

В своей речи премьер-министр рассказала о пройденном Латвией пути в течение 25 лет, а также напомнила, что в этом году Латвия председательствует в Совете Европейского Союза, отметив, что сегодня Евросоюз столкнулся с такими вызовами как конфликт на Украине и поток мигрантов в Европу.

В свою очередь, председатель Конституционного Суда Латвии Алдис Лавиньш сказал, что в Латвии сегодня растет новое поколение, которое должно знать о важности событий 4 мая. В своей речи он отметил, что нахождение Латвии в составе авторитарного государства не сломило дух латышей, которые смогли вновь восстановить свою независимость в 1990 году.

Выступивший затем вице-председатель Высшего Суда, первый председатель Народного Фронта Латвии Дайнис Иванс представил участникам конференции презентацию об истории восстановления независимости страны и создании Народного Фронта.

Мероприятие продолжилось панельными обсуждениями на тему экономических, геополитических реформ, перехода страны от советской к европейской идентичности. Выступившие на обсуждениях политики, экономисты, аналитики и дипломаты рассказали о важности восстановления Латвией независимости, а также о том, какие изменения привнесла независимость в жизнь страны.